Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в Гегаркуникской области
18:30 13.11.2021 Источник: Интерфакс
"13 ноября в 12.10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
В ведомстве отметили, что в результате ответных мер огонь противника был подавлен, с армянской стороны потерь нет.
Ранее в субботу министерств обороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах в направлении Кельбаджарского района республики.
"Начиная с полудня 13 ноября ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов", - говорится в сообщении военного ведомства.
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