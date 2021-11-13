Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в Гегаркуникской области

18:30 Источник: Интерфакс

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армии Армении в Гегаркуникской области на востоке республики.

"13 ноября в 12.10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что в результате ответных мер огонь противника был подавлен, с армянской стороны потерь нет.

Ранее в субботу министерств обороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах в направлении Кельбаджарского района республики.

"Начиная с полудня 13 ноября ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов", - говорится в сообщении военного ведомства.