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Привитым и переболевшим COVID-19 для доступа на массовые мероприятия в Вене нужен ПЦР-тест

19:37 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Вены собираются на предстоящей неделе ужесточить ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Привитые и переболевшие для посещения массовых спортивных и культурных мероприятий должны будут обязательно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщила служа информации венской администрации.

Во всех крытых общественных помещениях нужно будет носить респираторные маски класса FFP2. Это правило будет распространяться на персонал и гостей ресторанов и кафе.

Вена также будет допускать людей к мероприятиям в соответствии с правилом «два П+»: то есть привитые и переболевшие COVID-19 для посещения ночных баров, собраний с участием более 25 человек должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест будет действителен только 48 часов. Это правило коснется посещения спортивных мероприятий и культурных учреждений — кино, театров, опер.

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