Привитым и переболевшим COVID-19 для доступа на массовые мероприятия в Вене нужен ПЦР-тест
19:37 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Во всех крытых общественных помещениях нужно будет носить респираторные маски класса FFP2. Это правило будет распространяться на персонал и гостей ресторанов и кафе.
Вена также будет допускать людей к мероприятиям в соответствии с правилом «два П+»: то есть привитые и переболевшие COVID-19 для посещения ночных баров, собраний с участием более 25 человек должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест будет действителен только 48 часов. Это правило коснется посещения спортивных мероприятий и культурных учреждений — кино, театров, опер.
НОВОСТИ
- 18:30 13.11.2021
- Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в Гегаркуникской области
- 18:12 13.11.2021
- В Екатеринбурге прошел пикет против введения QR-кодов
- 17:30 13.11.2021
- В Дели из-за угрожающего здоровью состояния воздуха закрывают школы
- 17:15 13.11.2021
- В Тбилиси проходит многочисленный митинг в поддержку Саакашвили
- 16:40 13.11.2021
- Вице-президент США не стала отвечать на вопрос СМИ о ситуации на российско-украинской границе
- 15:06 13.11.2021
- Хайко Маас: Нет оснований прекращать санкции против России
- 15:00 13.11.2021
- Лукашеко: Ни один самолет "Белавиа“ мигрантов сюда не привез
- 14:00 13.11.2021
- Переводить все школы на дистанционку Минпросвещения не планирует
- 13:30 13.11.2021
- Британия собирается дать Украине кредит в 1,7 млрд фунтов на военно-морской флот
- 13:00 13.11.2021
- Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать