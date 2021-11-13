Акция протеста против ковид-сертификатов в Риме собрала около 300 человек
20:33 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не революционеры, мы хотим сохранить наши свободы», — заявила одна из протестующих. Манифестанты держат в руках национальные флаги и белые воздушные шарики. По мнению собравшихся, ковид-сертификаты ущемляют права населения, хотя власти называют их инструментом «свободы и безопасности».
Демонстрация проходит без инцидентов. Ее организаторы рассчитывали собрать в центре Рима около 1,5 тыс. человек.
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