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Акция протеста против ковид-сертификатов в Риме собрала около 300 человек

20:33 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 300 человек участвуют в демонстрации протеста в Риме против введения ковид-сертификатов в Италии. Акция проходит в субботу на территории Большого цирка, передает корр. ТАСС с места событий.

«Мы не революционеры, мы хотим сохранить наши свободы», — заявила одна из протестующих. Манифестанты держат в руках национальные флаги и белые воздушные шарики. По мнению собравшихся, ковид-сертификаты ущемляют права населения, хотя власти называют их инструментом «свободы и безопасности».

Демонстрация проходит без инцидентов. Ее организаторы рассчитывали собрать в центре Рима около 1,5 тыс. человек.

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