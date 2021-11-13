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Президент Сербии Вучич собирается обсудить с Путиным увеличение поставок газа

21:10 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок.

«В этот раз у нас будет и много конкретных вещей, о которых мы будем разговаривать. Кроме политической повестки дня, я что-то могу сказать, что-то я оставлю для разговора тет-а-тет. Я бы сказал, что вопрос всех вопросов здесь, в Сербии, — это газ. <…> Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый. [Мы] тратим, расходуем больше: ранее мы использовали 1,1 млрд кубометров газа, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», — сказал он в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

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