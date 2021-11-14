Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть ... Путин

14:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свобода мысли и выбора присущи России, но стремление отечественных либералов услужливо копировать зарубежные образцы не является истинным либерализмом. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос об извечном противостоянии славянофилов и западников. «Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: „Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги“. Но это не истинный либерализм», — добавил глава государства.