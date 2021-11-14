Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть ... Путин
14:18 14.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос об извечном противостоянии славянофилов и западников. «Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: „Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги“. Но это не истинный либерализм», — добавил глава государства.
НОВОСТИ
- 14:39 14.11.2021
- С середины текущей недели в РФ наблюдается постепенное снижение числа новых заражений COVID-19
- 14:29 14.11.2021
- Украинские военные заявили, что будут уничтожать мигрантов при попытке пересечь границу
- 14:22 14.11.2021
- Государство планирует увеличить поддержку производителей сельхозпродукции - Патрушев
- 13:50 14.11.2021
- Путин: О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ...
- 13:30 14.11.2021
- Польские пограничники готовятся к массовому прорыву мигрантов
- 21:10 13.11.2021
- Президент Сербии Вучич собирается обсудить с Путиным увеличение поставок газа
- 20:33 13.11.2021
- Акция протеста против ковид-сертификатов в Риме собрала около 300 человек
- 19:37 13.11.2021
- Привитым и переболевшим COVID-19 для доступа на массовые мероприятия в Вене нужен ПЦР-тест
- 18:30 13.11.2021
- Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в Гегаркуникской области
- 18:12 13.11.2021
- В Екатеринбурге прошел пикет против введения QR-кодов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать