Государство планирует увеличить поддержку производителей сельхозпродукции - Патрушев

14:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен. Об этом заявил в воскресенье министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», — сказал он.