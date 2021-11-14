0
0
49
НОВОСТИ

Путин: О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ...

13:50 14.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, если от нее что-то будет зависеть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению ситуации], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Президент РФ также сообщил, что узнал о миграционном кризисе из СМИ и никогда раньше не обсуждал этот вопрос с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис мы с ним дважды по телефону говорили», — пояснил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:39 14.11.2021
С середины текущей недели в РФ наблюдается постепенное снижение числа новых заражений COVID-19
0
19
14:29 14.11.2021
Украинские военные заявили, что будут уничтожать мигрантов при попытке пересечь границу
0
48
14:22 14.11.2021
Государство планирует увеличить поддержку производителей сельхозпродукции - Патрушев
0
70
14:18 14.11.2021
Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть ... Путин
0
74
13:30 14.11.2021
Польские пограничники готовятся к массовому прорыву мигрантов
0
54
21:10 13.11.2021
Президент Сербии Вучич собирается обсудить с Путиным увеличение поставок газа
0
958
20:33 13.11.2021
Акция протеста против ковид-сертификатов в Риме собрала около 300 человек
0
848
19:37 13.11.2021
Привитым и переболевшим COVID-19 для доступа на массовые мероприятия в Вене нужен ПЦР-тест
0
923
18:30 13.11.2021
Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в Гегаркуникской области
0
1022
18:12 13.11.2021
В Екатеринбурге прошел пикет против введения QR-кодов
0
1013

Возврат к списку