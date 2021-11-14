Путин: О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ...

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, если от нее что-то будет зависеть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению ситуации], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Президент РФ также сообщил, что узнал о миграционном кризисе из СМИ и никогда раньше не обсуждал этот вопрос с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис мы с ним дважды по телефону говорили», — пояснил Путин.