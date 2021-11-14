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Польские пограничники готовятся к массовому прорыву мигрантов

13:30 14.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская погранслужба заметила на белорусской стороне границы признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. Об этом ведомство сообщило в воскресенье в «Твиттере».

«После „спокойной“ ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции», — утверждает польская погранохрана.

«Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб. Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», — добавили пограничники, заверив, что совместно с польской полицией и армией готовы действовать.

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