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Украинские военные заявили, что будут уничтожать мигрантов при попытке пересечь границу

14:29 14.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), которая входит в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несет службу в лесной и болотистой местности, будут уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе, если те попытаются прорваться на Украину. Об этом сообщила пресс-служба бригады в «Фейсбуке».

«Сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — говорится в сообщении.

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