С середины текущей недели в РФ наблюдается постепенное снижение числа новых заражений COVID-19

14:39 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 38 тыс. 823 случая, умерли за сутки 1 тыс. 219 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 38 823 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 060 (7,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С середины текущей недели в РФ наблюдается постепенное ежедневное снижение числа новых заражений COVID-19, второй раз выявлено менее 39 тыс. заболевших за сутки. Данная тенденция характерна для Москвы, в столице впервые с 7 октября количество заболевших опустилось ниже 4 тыс. случаев за сутки и составило 3 тыс. 734.

В Санкт-Петербурге выявлено 3 тыс. 144 заражения коронавирусом, в Московской области - 2 тыс. 955.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 1 тыс. 219 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 95, в Петербурге - 80, в Московской области - 59.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 070 тыс. 674 случая коронавирусной инфекции, 255 тыс. 386 умерших и 7 млн 784 тыс. 585 выписанных, в том числе 29 тыс. 821 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 473 выздоровевших приходится на Москву.