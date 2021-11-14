Россия вряд ли даст Белорусии перерыть поставки газа в Европу - Боррель
15:50 14.11.2021 Источник: Интерфакс
"Если бы они могли, то наверняка сделали бы это. Но Россия вряд ли даст им это сделать: ведь в конце концов, речь идет именно о продажах российского газа", - сказал он в интервью французскому телеканалу "Франс-24".
Говоря о зависимости Европы от российского газа, Боррель отметили, что "в этом нет ничего нового. Мы уже давно зависим от газа из России".
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