Боррель обсудил миграционный кризис с главой МИД Белоруссии
16:34 14.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС. Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН, — сообщает пресс-служба МИД Белоруссии в воскресенье. — Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса».
В сообщении отмечается, что с белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом.
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