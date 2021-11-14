Боррель обсудил миграционный кризис с главой МИД Белоруссии

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию с мигрантами на границе республики с Евросоюзом.

«Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС. Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН, — сообщает пресс-служба МИД Белоруссии в воскресенье. — Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса».

В сообщении отмечается, что с белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом.