Группа британских военных готова к оперативному перемещению в Украину - СМИ
17:40 14.11.2021 Источник: Интерфакс
"Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться в страну", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в состав оперативной группы войдут подразделения британского спецназа и десантных войск.
"Оперативной группе было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень сжатые сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину, где могут либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом", - сообщил журналистам источник в британской армии.
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