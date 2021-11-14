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Группа британских военных готова к оперативному перемещению в Украину - СМИ

17:40 14.11.2021 Источник: Интерфакс

Великобритания может в случае необходимости в кратчайшие сроки направить до 600 своих военнослужащих на Украину из-за опасения эскалации со стороны России, сообщает британское издание The Daily Mirror.

"Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться в страну", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в состав оперативной группы войдут подразделения британского спецназа и десантных войск.

"Оперативной группе было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень сжатые сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину, где могут либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом", - сообщил журналистам источник в британской армии.

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