Израиль собирается открыть границу для привитых "Спутником V"

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС израильский министр туризма Йоэль Развозов в преддверии запланированного на 15 ноября открытия границ еврейского государства для иностранцев, привитых двумя дозами вакцины «Спутник V».

«В Израиле очень ждут туристов из России. В первые 10 дней (с 1 по 10 ноября — прим. ТАСС) открытия границ для туристов, привитых вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, в Израиль въехали около 23 тысяч иностранных туристов. Я надеюсь, что и вакцинированных „Спутником V“ гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники», — сказал Развозов.