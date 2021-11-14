США продолжат принимать меры против властей Кубы - Блинкен

21:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США намерена принимать дальнейшие меры против властей Кубы в связи с тем, что они якобы допускают нарушения прав человека и препятствуют проведению демонстраций. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в воскресенье.

«США продолжат принимать меры, которые одновременно поддерживают кубинский народ и способствуют привлечению к ответственности кубинского режима за репрессии и нарушения прав человека», — отметил шеф американской дипломатии. «15 ноября кубинцы снова обратятся к правительству с призывом услышать их чаяния о лучшем будущем», — добавил он. «Правительство Кубы уже ясно дало понять, что не желает слушать. Режим отказал в разрешении на проведение протестов, лишил работы тех, кто поддерживает оппозицию и угрожал инакомыслящим тюремным заключением, — утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства. — Мы решительно осуждаем эту тактику запугивания».

По словам Блинкена, США «призывают правительство Кубы уважать права кубинцев, позволить им мирно собираться и выражать свое мнение, не опасаясь репрессий или насилия». По его мнению, партнерам Вашингтона следует выступить с аналогичными заявлениями. «Мы должны выступить единым фронтом, призывая власти Кубы уважать тех, кто пользуется правом на проведение мирных протестов 15 ноября, и освободить всех несправедливо задержанных», — добавил госсекретарь США.