С 1 декабря могут отключить миллионы корпоративных сим-карт - СМИ
09:20 15.11.2021 Источник: Коммерсант.ru
Минцифры утверждает, что регистрация сим-карт проходит по графику.
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