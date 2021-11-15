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НОВОСТИ

С 1 декабря могут отключить миллионы корпоративных сим-карт - СМИ

09:20 15.11.2021 Источник: Коммерсант.ru

Больше половины корпоративных номеров могут отключить в России 1 декабря из-за вступления в силу закона о серых сим-картах, выяснил «Ъ». По оценке аналитиков, всего в стране действует около 32 млн таких номеров.

Минцифры утверждает, что регистрация сим-карт проходит по графику.

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