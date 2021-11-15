Действия Минска на границе отвлекают внимание от России - Блинкен
09:00 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон выражает поддержку Варшаве в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, американская сторона утверждает, что Минск подрывает безопасность, сеет раздор и отвлекает внимание от действий России. Данная версия приводится в заявлении, распространенном в воскресенье руководителем пресс-службы Госдепартамента США Недом Прайсом.
В нем сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. "Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко", - говорится в документе. "Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - утверждает Прайс.
Как следует из документа, Блинкен и Рау "решительно осудили использование беззащитных мигрантов и призвали Лукашенко устранить основные причины введения Западом санкций - отказ белорусскому народу в правах человека и основополагающих свободах".
В заявлении уточняется, что Блинкен "выразил глубокую признательность активной поддержке со стороны Польши суверенитету и территориальной целостности Украины". "США, Польша и другие союзники и партнеры едины в стремлении заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию и вредоносные действия в регионе", - утверждает Прайс.
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