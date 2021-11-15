0
0
0
НОВОСТИ

Действия Минска на границе отвлекают внимание от России - Блинкен

09:00 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон выражает поддержку Варшаве в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, американская сторона утверждает, что Минск подрывает безопасность, сеет раздор и отвлекает внимание от действий России. Данная версия приводится в заявлении, распространенном в воскресенье руководителем пресс-службы Госдепартамента США Недом Прайсом.

В нем сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. "Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко", - говорится в документе. "Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - утверждает Прайс.

Как следует из документа, Блинкен и Рау "решительно осудили использование беззащитных мигрантов и призвали Лукашенко устранить основные причины введения Западом санкций - отказ белорусскому народу в правах человека и основополагающих свободах".

В заявлении уточняется, что Блинкен "выразил глубокую признательность активной поддержке со стороны Польши суверенитету и территориальной целостности Украины". "США, Польша и другие союзники и партнеры едины в стремлении заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию и вредоносные действия в регионе", - утверждает Прайс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:26 14.11.2021
США продолжат принимать меры против властей Кубы - Блинкен
0
723
18:40 14.11.2021
Израиль собирается открыть границу для привитых "Спутником V"
0
712
17:40 14.11.2021
Группа британских военных готова к оперативному перемещению в Украину - СМИ
0
864
16:34 14.11.2021
Боррель обсудил миграционный кризис с главой МИД Белоруссии
0
801
15:50 14.11.2021
Россия вряд ли даст Белорусии перерыть поставки газа в Европу - Боррель
0
824
15:00 14.11.2021
Польша, Литва и Латвия задумались об активации 4-й статьи договора НАТО
0
965
14:39 14.11.2021
С середины текущей недели в РФ наблюдается постепенное снижение числа новых заражений COVID-19
0
845
14:29 14.11.2021
Украинские военные заявили, что будут уничтожать мигрантов при попытке пересечь границу
0
906
14:22 14.11.2021
Государство планирует увеличить поддержку производителей сельхозпродукции - Патрушев
0
854
14:18 14.11.2021
Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть ... Путин
0
975

Возврат к списку