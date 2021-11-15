Сборная РФ по футболу установила личный антирекорд за четыре года

09:05 Источник: Газета.Ru

Сборная России в матче десятого тура группового этапа квалификации к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1) впервые за четыре года не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Об этом сообщает Optalvan.

По информации источника, в последний раз россияне выступили столь неудачно в матче против сборной Португалии на Кубке конфедераций — 2017.

После этого матча хорватская команда заняла первое месте в группе и напрямую квалифицировалась на мировое первенство. Россия осталась на второй строчке. Национальную команду ждут стыковые матчи за выход на ЧМ-2022. Газета.Ru