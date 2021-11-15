Водитель такси предотвратил трагедию в Ливерпуле, закрыв смертника в машине - СМИ
09:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водитель такси Дейв Перри смог спасти потенциальных жертв от взрыва, прогремевшего в воскресенье днем рядом с больницей в английском Ливерпуле. Об этом сообщил британский таблоид "Сан".
По его данным, Перри выпрыгнул из машины и запер двери, оставив внутри пассажира, у которого было взрывное устройство. Как передает таблоид, человек, оставшийся в такси, - единственный, кто погиб при взрыве. Водитель был госпитализирован с травмами и ожогами.
Как сообщило ранее агентство Пи-эй, в воскресенье днем в Ливерпуле произошел подрыв автомобиля, предположительно, такси, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. Трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет были задержаны в рамках закона о противодействии терроризму, хотя официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт. Больница в Ливерпуле, рядом с которой прогремел взрыв, ввела временный запрет на посещение пациентов.
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