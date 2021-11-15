ЕС должен вести переговоры с Россией о закупке природного газа - еврокомиссар по экономике
10:00 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони полагает, что Европейский союз должен вести переговоры с Россией о закупках природного газа. Такое мнение он выразил в интервью, опубликованном в понедельник в германской газете "Вельт".
"Существует предложение о том, чтобы страны ЕС вместе покупали природный газ. Но это не так просто", - отметил Джентилони. При этом он подчеркнул, что Евросоюз обладает богатым опытом совместной закупки вакцин против коронавируса, однако поставки газа, по его мнению, это "не вакцинация от COVID-19".
"И [президент России Владимир] Путин не [американская компания] Pfizer. Мы должны вести переговоры со странами Северной Африки, Норвегией и прежде всего с Россией", - уверен Джентилони. "Нам нужна общая европейская позиция по отношению к другим странам, но перевод этого в совместные закупки не очевиден", - подытожил он.
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