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НОВОСТИ

Индия разместит первый полк российских систем С-400 на границе с Пакистаном - газета

10:00 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на границе с Пакистаном. Об этом сообщила в воскресенье газета "Экономик таймс" со ссылкой на источники в индийском оборонном секторе.

По информации источников газеты, часть ЗРС будет развернута поблизости от западных границ страны с Пакистаном, где она сможет отражать угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая.

О начале поставок российских ЗРС С-400 Индии сообщил ТАСС в воскресенье в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 директор Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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