Нужного уровня привитого от ковида населения надо добиться за несколько недель - Мурашко

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от новой коронавирусной инфекции населения в России можно и нужно завершить в течение нескольких недель, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Считаю, что ее можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель", - сказал он.