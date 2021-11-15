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Нужного уровня привитого от ковида населения надо добиться за несколько недель - Мурашко

10:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от новой коронавирусной инфекции населения в России можно и нужно завершить в течение нескольких недель, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Считаю, что ее можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель", - сказал он.

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