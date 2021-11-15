Космонавтам разрешили вернуться на МКС, но вскоре они вновь перейдут в "Союз"

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские специалисты Центра управления полетами (ЦУП) разрешили членам экипажа "Союз МС-19" (российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай) вновь перейти на Международную космическую станцию (МКС).

"Пока можете перейти в СМ (служебный модуль "Звезда" - прим. ТАСС), - сказал специалист ЦУП. Трансляция переговоров ведется на сайте НАСА.

На Земле также отметили, что следующее сближение ожидается с 08:38 до 08:44 (с 11:38 до 11:44 мск). "Снова придется укрываться в корабле", - добавил специалист.