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Минфин предлагает с 2022 г. повысить минимальные цены на водку и коньяк

11:05 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин предлагает с 2022 г. повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 261 руб. за 0,5 литра, на коньяк - до 480 руб. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Таким образом, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% с действующих 243 рублей. А МРЦ на коньяк может вырасти на 7,6%, с текущих 446 рублей.

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