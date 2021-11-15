Минфин предлагает с 2022 г. повысить минимальные цены на водку и коньяк
11:05 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин предлагает с 2022 г. повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 261 руб. за 0,5 литра, на коньяк - до 480 руб. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Таким образом, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% с действующих 243 рублей. А МРЦ на коньяк может вырасти на 7,6%, с текущих 446 рублей.
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