Израиль одобрил вакцинацию от covid-19 детей
11:32 15.11.2021 Источник: Газета.Ru
Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что глава минздрава страны Нахман Аш принял решение о вакцинации этой возрастной группы после рекомендации экспертов ведомства по борьбе с COVID-19. Срок начала вакцинации определят в ближайшее время. Газета.Ru
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