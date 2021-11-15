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НОВОСТИ

Израиль одобрил вакцинацию от covid-19 детей

11:32 15.11.2021 Источник: Газета.Ru

Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что глава минздрава страны Нахман Аш принял решение о вакцинации этой возрастной группы после рекомендации экспертов ведомства по борьбе с COVID-19. Срок начала вакцинации определят в ближайшее время.  Газета.Ru

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