В России выявили 38 420 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 420, до 9 109 094. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,42%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 972, до 7 812 557. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 211 против 1 219 днем ранее, до 256 597. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.
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