Авиарейсы, доставляющие мигрантов в Белоруссию, уже почти остановлены - Боррель

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиарейсы, на которых мигранты прибывают в Белоруссию, уже практически остановлены, а ЕС постепенно берет ситуацию под контроль. Об этом заявил в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы будем обсуждать, как мы можем решить эту проблему (мигрантов на границе с ЕС - прим. ТАСС), в первую очередь остановив поток [мигрантов], остановив полеты, это уже практически сделано. С моей точки зрения приток мигрантов уже почти под контролем", - сказал Боррель.