Авиарейсы, доставляющие мигрантов в Белоруссию, уже почти остановлены - Боррель
12:05 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиарейсы, на которых мигранты прибывают в Белоруссию, уже практически остановлены, а ЕС постепенно берет ситуацию под контроль. Об этом заявил в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.
"Мы будем обсуждать, как мы можем решить эту проблему (мигрантов на границе с ЕС - прим. ТАСС), в первую очередь остановив поток [мигрантов], остановив полеты, это уже практически сделано. С моей точки зрения приток мигрантов уже почти под контролем", - сказал Боррель.
НОВОСТИ
- 13:32 15.11.2021
- МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
- 13:05 15.11.2021
- МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова
- 13:00 15.11.2021
- Вопрос снижения инфляции в РФ приоритетен для президента и правительства - Песков
- 12:32 15.11.2021
- Прокуратура Польши обвинила двух граждан РФ в пособничестве нелегальной миграции
- 12:20 15.11.2021
- В Москве выявили 3 789 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 15.11.2021
- В России выявили 38 420 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 15.11.2021
- Израиль одобрил вакцинацию от covid-19 детей
- 11:20 15.11.2021
- Суд в Екатеринбурге признал невиновными экс-полицейских по делу об изнасиловании
- 11:05 15.11.2021
- Минфин предлагает с 2022 г. повысить минимальные цены на водку и коньяк
- 11:00 15.11.2021
- Космонавтам разрешили вернуться на МКС, но вскоре они вновь перейдут в "Союз"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать