0
0
185
НОВОСТИ

Авиарейсы, доставляющие мигрантов в Белоруссию, уже почти остановлены - Боррель

12:05 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиарейсы, на которых мигранты прибывают в Белоруссию, уже практически остановлены, а ЕС постепенно берет ситуацию под контроль. Об этом заявил в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы будем обсуждать, как мы можем решить эту проблему (мигрантов на границе с ЕС - прим. ТАСС), в первую очередь остановив поток [мигрантов], остановив полеты, это уже практически сделано. С моей точки зрения приток мигрантов уже почти под контролем", - сказал Боррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.11.2021
МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
0
10
13:05 15.11.2021
МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова
0
83
13:00 15.11.2021
Вопрос снижения инфляции в РФ приоритетен для президента и правительства - Песков
0
85
12:32 15.11.2021
Прокуратура Польши обвинила двух граждан РФ в пособничестве нелегальной миграции
0
153
12:20 15.11.2021
В Москве выявили 3 789 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
152
12:00 15.11.2021
В России выявили 38 420 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
163
11:32 15.11.2021
Израиль одобрил вакцинацию от covid-19 детей
0
181
11:20 15.11.2021
Суд в Екатеринбурге признал невиновными экс-полицейских по делу об изнасиловании
0
230
11:05 15.11.2021
Минфин предлагает с 2022 г. повысить минимальные цены на водку и коньяк
0
208
11:00 15.11.2021
Космонавтам разрешили вернуться на МКС, но вскоре они вновь перейдут в "Союз"
0
229

Возврат к списку