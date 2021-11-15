В Москве выявили 3 789 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 789 против 3 734 днем ранее, до 1 898 951. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 93 против 95 днем ранее. Всего в городе умерли 32 780 человек (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.