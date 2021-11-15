Вопрос снижения инфляции в РФ приоритетен для президента и правительства - Песков
13:00 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о скорейшем снижении инфляции в России является приоритетным для главы государства и кабмина, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочу напомнить, что, действительно, вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабинета министров по его поручению. Над этим ведется постоянная работа, мы знаем, что эти [инфляционные] процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией", - сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:32 15.11.2021
- МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
- 13:05 15.11.2021
- МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова
- 12:32 15.11.2021
- Прокуратура Польши обвинила двух граждан РФ в пособничестве нелегальной миграции
- 12:20 15.11.2021
- В Москве выявили 3 789 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 15.11.2021
- Авиарейсы, доставляющие мигрантов в Белоруссию, уже почти остановлены - Боррель
- 12:00 15.11.2021
- В России выявили 38 420 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 15.11.2021
- Израиль одобрил вакцинацию от covid-19 детей
- 11:20 15.11.2021
- Суд в Екатеринбурге признал невиновными экс-полицейских по делу об изнасиловании
- 11:05 15.11.2021
- Минфин предлагает с 2022 г. повысить минимальные цены на водку и коньяк
- 11:00 15.11.2021
- Космонавтам разрешили вернуться на МКС, но вскоре они вновь перейдут в "Союз"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать