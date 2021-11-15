МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД РФ объявило в розыск по подозрению в уголовном преступлении основателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Это следует из базы розыска ведомства.

"Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД.

Петр Верзилов объявлен в розыск по делу о сокрытии сведений о наличии у него второго гражданства. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Леонид Соловьев.

"Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады. Хочу подчеркнуть, что ему не грозит наказание в виде реального лишения свободы, наказание, которое ему могут назначить - это штраф или обязательные работы. Но, тем не менее, в розыск объявить человека по данному делу можно", - сказал Соловьев.