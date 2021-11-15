Пашинян утверждает, что ВС Азербайджана вторглись на территорию Армении на востоке

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в понедельник с утверждением, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы. Об этом сообщила пресс- служба армянского кабмина.

"Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений этим составом, - сказал на заседании Совета безопасности республики Пашинян. - Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно- азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи - подвести итоги наших дискуссий, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях".