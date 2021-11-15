МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
13:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
"Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК, - сказал Поздняков. - Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике".
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