Цены на алкоголь являются вопросом экономической целесообразности, считает Песков
14:00 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не имеет какой-либо позиции по поводу минимальных цен на алкоголь в РФ, это вопрос экономической целесообразности. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Минфин предложил с 2022 года повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 261 руб. за 0,5 литра, на коньяк - до 480 руб. Таким образом, МРЦ на водку планируется увеличить на 7,4% (с действующих 243 рублей), а минимальная розничная цена на коньяк может вырасти на 7,6% с текущих 446 рублей.
"Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности", - указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о позиции президента по этой теме.
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