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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова отправить беженцев на родину, но те этого не хотят

14:12 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская сторона готова способствовать отправке находящихся на границе с Польшей беженцев на родину, но те не изъявляют желания возвращаться домой. Об этом, как сообщает в понедельник агентство БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта конституции страны.

По данным агентства, Лукашенко также сказал, что белорусские власти делают все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе.

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