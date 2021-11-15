Бортников продолжает работу на посту главы ФСБ - Песков
14:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, которому 15 ноября исполнилось 70 лет, продолжает работать на своем посту. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не уточнив при этом, на какой срок продлена служба Бортникова.
"Бортников продолжает работать", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, продлен ли срок службы для главы ФСБ.
"Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, это мне нужно уточнять", - добавил Песков.
Бортников родился 15 ноября 1951 года, в органах госбезопасности работает с 1975 года. Пост директора Федеральной службы безопасности занимает с 12 мая 2008 года.
НОВОСТИ
- 15:00 15.11.2021
- Введение QR-кодов планируется обсудить во второй половине декабря – проект решения Совета Госдумы
- 14:55 15.11.2021
- Пришедшие к польскому КПП на белорусской границе беженцы прорвали часть заграждений - ТВ
- 14:12 15.11.2021
- Лукашенко заявил, что Белоруссия готова отправить беженцев на родину, но те этого не хотят
- 14:00 15.11.2021
- Цены на алкоголь являются вопросом экономической целесообразности, считает Песков
- 13:32 15.11.2021
- МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
- 13:20 15.11.2021
- Пашинян утверждает, что ВС Азербайджана вторглись на территорию Армении на востоке
- 13:05 15.11.2021
- МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова
- 13:00 15.11.2021
- Вопрос снижения инфляции в РФ приоритетен для президента и правительства - Песков
- 12:32 15.11.2021
- Прокуратура Польши обвинила двух граждан РФ в пособничестве нелегальной миграции
- 12:20 15.11.2021
- В Москве выявили 3 789 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать