Бортников продолжает работу на посту главы ФСБ - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, которому 15 ноября исполнилось 70 лет, продолжает работать на своем посту. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не уточнив при этом, на какой срок продлена служба Бортникова.

"Бортников продолжает работать", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, продлен ли срок службы для главы ФСБ.

"Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, это мне нужно уточнять", - добавил Песков.

Бортников родился 15 ноября 1951 года, в органах госбезопасности работает с 1975 года. Пост директора Федеральной службы безопасности занимает с 12 мая 2008 года.