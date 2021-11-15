Пришедшие к польскому КПП на белорусской границе беженцы прорвали часть заграждений - ТВ
14:55 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пришедшие к польскому пункту пропуска на белорусско-польской границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Беларусь-1".
"Толпа беженцев прорвала ограждения и хлынула в сторону Польши", - сообщил ведущий информационного выпуска, которые в связи с миграционным кризисом выходят каждый час.
Немногим ранее агентство БелТА в телеграм-канале сообщило, что беженцы, которые находились в стихийном лагере на белорусско-польской границе, подошла к польскому пункту пропуска, с польской стороны к ограждению стягиваются силовики.
"Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации", - сообщает агентство.
НОВОСТИ
- 15:00 15.11.2021
- Введение QR-кодов планируется обсудить во второй половине декабря – проект решения Совета Госдумы
- 14:32 15.11.2021
- Бортников продолжает работу на посту главы ФСБ - Песков
- 14:12 15.11.2021
- Лукашенко заявил, что Белоруссия готова отправить беженцев на родину, но те этого не хотят
- 14:00 15.11.2021
- Цены на алкоголь являются вопросом экономической целесообразности, считает Песков
- 13:32 15.11.2021
- МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
- 13:20 15.11.2021
- Пашинян утверждает, что ВС Азербайджана вторглись на территорию Армении на востоке
- 13:05 15.11.2021
- МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова
- 13:00 15.11.2021
- Вопрос снижения инфляции в РФ приоритетен для президента и правительства - Песков
- 12:32 15.11.2021
- Прокуратура Польши обвинила двух граждан РФ в пособничестве нелегальной миграции
- 12:20 15.11.2021
- В Москве выявили 3 789 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать