Пришедшие к польскому КПП на белорусской границе беженцы прорвали часть заграждений - ТВ

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пришедшие к польскому пункту пропуска на белорусско-польской границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Беларусь-1".

"Толпа беженцев прорвала ограждения и хлынула в сторону Польши", - сообщил ведущий информационного выпуска, которые в связи с миграционным кризисом выходят каждый час.

Немногим ранее агентство БелТА в телеграм-канале сообщило, что беженцы, которые находились в стихийном лагере на белорусско-польской границе, подошла к польскому пункту пропуска, с польской стороны к ограждению стягиваются силовики.

"Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации", - сообщает агентство.