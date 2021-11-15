Введение QR-кодов планируется обсудить во второй половине декабря – проект решения Совета Госдумы

15:00 Источник: НГ-Online

К заседанию Совета Госдумы, намеченному на 16. 00 15 ноября, подготовлен ряд документов. Профильный комитет нижней палаты по безопасности указал, что считает возможным рассмотрение законопроект правительства о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. При этом Совету Госдумы предложено установить срок для представления предложений и замечаний – до 15 декабря. То же самое говорится и в проекте решения Совета Госдумы, где также отмечается: «Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2021 года (декабрь)».



Таким образом, формально первое чтение может состояться только после этой даты. Это исполнение нормы закона о том, что инициативы совместного ведения федерального Центра и субъектов РФ должны перед первым чтением обсуждаться в течение месяца. Однако не исключено, что сегодняшний Совет Госдумы признает данный случай исключением и постановит действовать по сокращенной законодательной процедуре.