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Введение QR-кодов планируется обсудить во второй половине декабря – проект решения Совета Госдумы

15:00 15.11.2021 Источник: НГ-Online

К заседанию Совета Госдумы, намеченному на 16. 00 15 ноября, подготовлен ряд документов. Профильный комитет нижней палаты по безопасности указал, что считает возможным рассмотрение законопроект правительства о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. При этом Совету Госдумы предложено установить срок для представления предложений и замечаний – до 15 декабря. То же самое говорится и в проекте решения Совета Госдумы, где также отмечается: «Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2021 года (декабрь)».

Таким образом, формально первое чтение может состояться только после этой даты. Это исполнение нормы закона о том, что инициативы совместного ведения федерального Центра и субъектов РФ должны перед первым чтением обсуждаться в течение месяца. Однако не исключено, что сегодняшний Совет Госдумы признает данный случай исключением и постановит действовать по сокращенной законодательной процедуре.

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