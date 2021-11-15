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В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в организацию

15:12 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО пока не пришли к единому мнению относительного того, должна ли Украина быть в составе организации Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO.

"Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им [Украине] бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет", - сказал он.

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но уточнил, что эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону.

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