В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в организацию

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО пока не пришли к единому мнению относительного того, должна ли Украина быть в составе организации Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO.

"Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им [Украине] бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет", - сказал он.

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но уточнил, что эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону.