Заболеваемость ковидом снизилась в России впервые за два месяца - Попова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в России впервые за два месяца на прошлой неделе. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.