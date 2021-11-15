Поставки по "Силе Сибири" в Китай на 30% выше контрактных обязательств - "Газпром"

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в начале ноября достигли нового рекорда, а в среднем за месяц уже на 30% превышают контрактные обязательства. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.

"Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума - были выше на 35,4% суточных обязательств "Газпрома", - отмечается в сообщении.