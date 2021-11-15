0
0
0
НОВОСТИ

В Косове с начала года зафиксировано 115 нападений на сербов - премьер Сербии

16:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербы, проживающие на территории автономного сербского Края Косово и Метохия, регулярно подвергаются нападениям на этнической почве. Как сообщила в понедельник премьер-министр республики Ана Брнабич, с начала года зафиксировано 115 подобных атак.

"Сербы, живущие в крае, на ежедневной основе сталкиваются с угрозами безопасности, а с начала этого года зафиксировано 115 этнически мотивированных нападений и 9 вторжений специальных сил полиции [непризнанной косовской республики] на север Косова и Метохии", - цитирует премьера пресс-служба сербского правительства.

Брнабич напомнила, что Приштина не выполняет свои обязательства по Брюссельским соглашениям. Глава сербского кабмина также указала, что сербский монастырь Высокие Дечани в Косово и Метохии находится в списке семи объектов культурного наследия Европы, находящихся под угрозой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:24 15.11.2021
Сбер стал лауреатом премии «Выбор мам» в пяти номинациях
0
48
16:12 15.11.2021
Поставки по "Силе Сибири" в Китай на 30% выше контрактных обязательств - "Газпром"
0
78
16:00 15.11.2021
Заболеваемость ковидом снизилась в России впервые за два месяца - Попова
0
103
15:32 15.11.2021
Датчики подводного наблюдения выведены из строя у побережья Норвегии
0
63
15:12 15.11.2021
В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в организацию
0
168
15:00 15.11.2021
Введение QR-кодов планируется обсудить во второй половине декабря – проект решения Совета Госдумы
0
195
14:55 15.11.2021
Пришедшие к польскому КПП на белорусской границе беженцы прорвали часть заграждений - ТВ
0
254
14:32 15.11.2021
Бортников продолжает работу на посту главы ФСБ - Песков
0
232
14:12 15.11.2021
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова отправить беженцев на родину, но те этого не хотят
0
245
14:00 15.11.2021
Цены на алкоголь являются вопросом экономической целесообразности, считает Песков
0
213

Возврат к списку