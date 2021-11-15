В Косове с начала года зафиксировано 115 нападений на сербов - премьер Сербии
16:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербы, проживающие на территории автономного сербского Края Косово и Метохия, регулярно подвергаются нападениям на этнической почве. Как сообщила в понедельник премьер-министр республики Ана Брнабич, с начала года зафиксировано 115 подобных атак.
"Сербы, живущие в крае, на ежедневной основе сталкиваются с угрозами безопасности, а с начала этого года зафиксировано 115 этнически мотивированных нападений и 9 вторжений специальных сил полиции [непризнанной косовской республики] на север Косова и Метохии", - цитирует премьера пресс-служба сербского правительства.
Брнабич напомнила, что Приштина не выполняет свои обязательства по Брюссельским соглашениям. Глава сербского кабмина также указала, что сербский монастырь Высокие Дечани в Косово и Метохии находится в списке семи объектов культурного наследия Европы, находящихся под угрозой.
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