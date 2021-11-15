Датчики подводного наблюдения выведены из строя у побережья Норвегии

15:32 Источник: Эхо Москвы

У побережья Норвегии выведены из строя датчики подводного наблюдения. Они предназначены для регистрации природных явлений, но в то же время, по словам специалистов, позволяют отслеживать движение подводных лодок.

Как сообщили в норвежском Институте морских исследований, неизвестные перерезали и похитили кабели у системы, которая передает данные в местную исследовательскую лаборатории в северной части страны.

Как отмечает местная пресса, регион представляет стратегический интерес не только для Норвегии, но и для России. Эхо Москвы