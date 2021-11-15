Сбер стал лауреатом премии «Выбор мам» в пяти номинациях

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Сбер стал победителем премии «Выбор мам», учрежденной маркетинговым агентством BUSINESS_2_MOMMIES, в пяти номинациях.

В номинации «Лучший работодатель для мам» благодаря развитию зонтичной программы заботы о сотрудниках «Сбер для детей и родителей». Программа комплексная, рассчитанная на поддержку сотрудниц в декрете и после возвращения из отпуска по уходу за ребенком, развитие soft skills и родительских компетенций, создание платформы для диалога между родителями и детьми, профориентационные мероприятия и сервисы для подростков. Все образовательные проекты Сбера для учащихся и их родителей собраны в едином «Навигаторе».

Лучшей для родителей и детей признана программа накопительного страхования жизни «Билет в будущее» компании СберСтрахование жизни.

Победителем в номинации «Мама — менеджер семьи» стала виртуальная карта с мобильным приложением СберKids для детей от 6 до 14 лет, так как родителям очень важно контролировать процесс обучения детей финансовой грамотности.

В номинации «Мамины помощники» победил бесплатный сервис «Калькулятор детских пособий», в котором в одном месте за пару кликов можно узнать какие выплаты и в каком размере вам положены.

Особенно мамами был отмечен онлайн-курс «Семья на эмоциях: как понять своего ребёнка», разработанный благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». С помощью этого курса родители могут узнать больше об эмоциях своих и ребенка, а также с его помощью развивать личностный потенциал детей.

Как отметила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина, «Главная ценность Сбера — наши люди. Для нас важно благополучие каждого члена нашей команды. У многих есть семьи и дети, и мы помогаем сотрудникам быть хорошими родителями. Тех, кто ждёт ребёнка и молодых мам мы поддерживаем во время декретного отпуска и помогаем адаптироваться после возвращения на работу. Сбер старается создавать сотрудникам условия для гармоничного баланса работы и личной жизни. Мы за то, чтобы сотрудник получал радость и дома, и на работе».

Премия «Выбор мам» учреждена маркетинговым агентством BUSINESS_2_MOMMIES три года назад, ее цель — объединить бренды и семейную аудиторию. За кейсы, представленные на конкурс, голосуют сами родители, из 200 тыс. посетителей сайта премии 83 тыс. отдали свои голоса в поддержку проектов Сбера.