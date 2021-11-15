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НОВОСТИ

Великобритания может отправить спецназ на помощь Украине - The Mirror

17:00 15.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Великобритании, как пишет газета The Mirror, могут отправить спецназ на помощь Украине. Для переброски, по словам источника британского издания, подготовлены от 400 до 600 человек. В правительстве королевства и его разведслужбе убеждены в возможности вторжения российских войск в ближайшее время, пояснил собеседник газеты. Ранее о подобной обеспокоенности в американском руководстве рассказал источник агентства Bloomberg.

При этом близкий к Кремлю собеседник агентства заверил, что Москва не намерена развязывать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.  Эхо Москвы

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