Законопроекты о QR-кодах направлены в рассылку для обсуждения - Володин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроекты о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте направлены в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно - в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации", - написал он в своем телеграм-канале по итогам обсуждения законопроектов на Совете Думы.