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НОВОСТИ

Мигранты прибывают в Минск в том числе из Москвы, утверждает президент Литвы

17:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в понедельник с утверждением, что некоторые мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.

"Есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву", - сказал Науседа на совместной пресс-конференции в Вильнюсе президентов стран Балтии.

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