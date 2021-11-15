Мигранты прибывают в Минск в том числе из Москвы, утверждает президент Литвы
17:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в понедельник с утверждением, что некоторые мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.
"Есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву", - сказал Науседа на совместной пресс-конференции в Вильнюсе президентов стран Балтии.
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