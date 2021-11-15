Мигранты прибывают в Минск в том числе из Москвы, утверждает президент Литвы

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в понедельник с утверждением, что некоторые мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.

"Есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву", - сказал Науседа на совместной пресс-конференции в Вильнюсе президентов стран Балтии.