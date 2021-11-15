Евросоюз добавил четырех сирийских министров в черный список

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз расширил санкции в отношении Сирии, добавив четырех министров в черный список. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение добавить четырех недавно назначенных министров в список физических и юридических лиц, на которых распространяются целенаправленные ограничительные меры ЕС в связи с ситуацией в Сирии", - отмечается в нем.