Сбер открывает регистрацию в студенческий акселератор SberStudent с образовательным контентом от Stanford Online

17:42

15 ноября открывается регистрация в SberStudent, всероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников. Программа разработана совместно со Стэнфордским центром профессионального развития на основе контента Stanford Online. Участники после прохождения обучающего курса по теме предпринимательства смогут запустить свой стартап, победителям достанется призовой фонд, гранты от Moscow Seed Fund, а также они могут рассчитывать на льготы при обучении в высших учебных заведениях.

Поучаствовать в проекте могут все желающие, регистрация не предусматривает предоставления идеи или проекта.

На первом этапе участники пройдут онлайн-курс по основам технологического предпринимательства, где научатся создавать свой проект с нуля.

Второй этап обучения имеет командный формат, участники совместно разрабатывают наиболее перспективную идею, продолжая под руководством наставников работать над собственными проектами.

На третьем этапе лучшие команды продемонстрируют свои проекты топ-менеджменту Сбера, инвесторам и потенциальным заказчикам.

Обучение по программе SberStudent бесплатное, предполагается, что в 2021 году участниками программы станут 25 тысяч студентов и научных сотрудников РФ. Регистрация продлится до 14 февраля 2022 года.

«Акселератор SberStudent — первая в России подобная инициатива, организованная в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. В её основе — образовательная программа мирового уровня, уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартапов. В рамках сотрудничества мы хотим передать российским студентам и аспирантам не только теоретические знания, но и практические навыки разработки и вывода на рынок прорывных продуктов, потому что в области технологического предпринимательства знания и их обширность не имеют ценности в отрыве от практического применения», — подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.