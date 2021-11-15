Путин поручил допустить товары из ДНР и ЛНР к госзакупкам наравне с российскими

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими, следует из указа главы государства, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", - говорится в документе.