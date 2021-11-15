Личная цифровая грамотность – важное условие работы в онлайн-среде - Дмитрий Чернышенко

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Минцифры подготовило проект о правилах предоставления субсидий на разработку и реализацию программы повышения цифровой грамотности населения. Грант на конкурсной основе будет предоставлен имеющему опыт в реализации проектов в области цифровой грамотности юридическому лицу. Победитель должен будет разработать и предоставить план реализации программы до 2024 года.

Как сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отмечая необходимость расширения личной цифровой грамотности населения, «Личная цифровая грамотность становится важным условием работы в онлайн-среде. В рамках нацпрограммы “Цифровая экономика” уже реализуется несколько проектов по ИТ-образованию и повышению уровня цифровых компетенций. Новый проект направлен на повышение общего уровня осведомлённости граждан непосредственно в вопросах личной информационной безопасности».

Также он отметил, что на эти просветительские мероприятия государством в 2022 году будет направлено 200 млн рублей, до 2024 года планируется выделить 600 млн рублей.

В 2022 году будет запущен сервис повышения киберграмотности для служащих госсектора. Выбранная организация проведет комплексные мероприятия, включающие познавательно-развлекательный контент, продвижение на социально значимых ресурсах и в соцсетях.

Программа проходит в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», в 2022 году она охватит около 8 млн человек, из них более 700 тысяч госслужащих.